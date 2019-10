„Nie ładujcie smartfonów w łazienkach!”. Policja apeluje po śmierci kolejnej kobiety

Łazienki „strefami bez ładowania telefonów” - taki postulat zgłasza francuska policja po kolejnej tragedii, do jakiej doszło w tym kraju. Wbrew pozorom, nie jest to „wirtualny” problem. W ostatnim czasie we Francji w Outreau zmarła 18-latka, której wpadł do wanny podłączony do ładowania telefon. Inny podobny przypadek dotyczy 30-latki z Aubrives w północno-wschodniej części kraju - w tym wypadku była to matka czworga dzieci. Ona także nie chciała oderwać się od swojego telefonu i podpięła go do ładowarki, wchodząc do wanny.

Inny głośny przypadek tego typu śmierci miał miejsce w ubiegłym roku w Rosji. 15-letnia mistrzyni sportów walki Irina Rybnikowa zmarła w wyniku porażenia problem. Ona również podłączyła telefon do ładowania, który później wpadł jej do wanny wypełnionej wodą. Rybnikowa w grudniu 2018 roku została mistrzynią Rosji w pankrationie, dyscyplinie mającej korzenie już w starożytnej Grecji. Miała jechać na mistrzostwa świata jako reprezentantka swojego kraju.

Czytaj także:

Próbowała zrobić idealne selfie. Spadła z 50-metrowej „Skały Miłości”