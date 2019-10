Autokar z polskimi turystami miał wypadek w Egipcie. Dwie osoby ciężko ranne

Jak podaje tvp.info powołując się na relację pasażera autokaru, do zdarzenia doszło około godz. 18 w okolicach miejscowości Marsa Alam nad Morzem Czerwonym, w południowo-wschodniej części Egiptu. Do wypadku doszło na drodze z lotniska.

– Do zdarzenia doszło około godz. 18. W autokar wiozący 16 polskich turystów uderzyła jadąca z dużą prędkością – ok. 100 km/h – ciężarówka – stwierdził Sławomir Szweda, jeden z pasażerów w rozmowie z portalem tvp.info. – Kierowca autobusu zjeżdżał na prawo, starając się uniknąć zderzenia. Jednak w tylną część autokaru, w jego lewy bok uderzyła skrzynia ładunkowa wywrotki. Najciężej ranne zostały osoby siedzące w tej części pojazdu – dodał.

Według polskiego turysty, kierowca ciężarówki miał uciec z miejsca wypadku. Po pół godzinie na miejsce dotarło pogotowie, które zabrało rannych do szpitali.

Jak podaje portal tvp.info organizatorem wyjazdu jest firma TUI.

MSZ potwierdza

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdza, że rzeczywiście doszło do wypadku

– W wypadku autokaru z polskimi turystami w Egipcie ranne zostały cztery osoby; trafiły one do szpitala, reszta osób została przewieziona do hotelu – poinformowała rzeczniczka MSZ Ewa Suwara.

Polski konsul jest w kontakcie z biurem podróży.