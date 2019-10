Polka na liście poszukiwanych prze Europol. „Zbrodnia nie ma płci”

Dorota Kaźmierska zastrzeliła męża w 2008 roku, w nocy z 29 na 30 maja, czyli w dniu swoich urodzin. Sąd skazał ją na 25 lat więzienia, a podczas procesu nie dał wiary zapewnieniom, jakoby zastrzelony mężczyzna miał się znęcać nad oskarżoną.

Po pięciu latach od rozpoczęcia odbywania kary, kobieta została wypuszczona na roczną przepustkę z powodu depresji. Krótko później ślad po niej zaginął i do dziś pozostaje nieuchwytna. Za pomoc w schwytaniu Kaźmierskiej polska policja oferuje 10 tys. złotych nagrody.

Starania polskich funkcjonariuszy wsparł teraz Europol, który dołączył zdjęcie Doroty Kaźmierskiej do listy 21 najbardziej poszukiwanych przestępców. Wyjątkowo 18 z 21 nazwisk to kobiety, co Europol podsumowuje hasłem „Zbrodnia nie ma płci”.

