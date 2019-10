Wypadek autokaru z Polakami w Egipcie. MSZ informuje o stanie zdrowia rannych

– Stan zdrowia osób rannych w wypadku autokaru w Egipcie w okolicach Marsa Alam jest niezagrażający życiu – powiedziała Polskiemu Radiu rzeczniczka MSZ Ewa Suwara. – Wczoraj wieczorem jedna z rannych osób została przewieziona do szpitala w Hurghadzie, gdzie przeszła operację. Natomiast dwie pozostałe osoby pozostały w szpitalu w Marsa Alam i z tych dwóch osób jedna ma przechodzić dzisiaj operację – dodała.

Wśród czterech poszkodowanych osób jest jedna kobieta i trzech mężczyzn.

Wypadek Polaków w Egipcie

Jako pierwszy informację o wypadku podał portal tvp.info. W sobotę 19 października ok. godz. 18:00 w Egipcie rozbił się autokar przewożący polskich turystów. Do wypadku doszło w pobliżu miejscowości Marsa Alam nad Morzem Czerwonym, w południowo-wschodniej części Egiptu. Do wypadku doszło na drodze z lotniska. Cztery osoby zostały ranne.

– Do zdarzenia doszło około godz. 18. W autokar wiozący 16 polskich turystów uderzyła jadąca z dużą prędkością – ok. 100 km/h – ciężarówka – stwierdził Sławomir Szweda, jeden z pasażerów w rozmowie z portalem tvp.info. – Kierowca autobusu zjeżdżał na prawo, starając się uniknąć zderzenia. Jednak w tylną część autokaru, w jego lewy bok uderzyła skrzynia ładunkowa wywrotki. Najciężej ranne zostały osoby siedzące w tej części pojazdu – dodał.

Według polskiego turysty, kierowca ciężarówki miał uciec z miejsca wypadku. Po pół godzinie na miejsce dotarło pogotowie, które zabrało rannych do szpitali. Jak podaje portal tvp.info organizatorem wyjazdu jest firma TUI.