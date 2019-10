NASA świętuje Halloween i publikuje niezwykłe zdjęcie. To Słońce czy dyniowa latarnia?

„ Nawet nasza gwiazda świętuje straszny okres przed Halloween – w 2014 roku, aktywne regiony na słońcu stworzyły wizerunek Jack-o’-lantern, który został zaobserwowany w świetle ultrafioletowy przez naszego satelitę ” – napisała NASA publikując fotografię na swoim Facebooku.

Zdjęcie zostało pierwotnie opublikowane na stronach NASA już w 2014 roku. Wtedy amerykańska agencja kosmiczna tłumaczyła, w jaki sposób powstał niezwykły wizerunek.

„ Aktywne regiony na tym obrazie wydają się jaśniejsze, ponieważ są to obszary emitujące więcej światła i energii. To znaczniki intensywnego i złożonego zestawu pól magnetycznych unoszących się w atmosferze Słońca, w koronie. Ten obraz łączy w sobie dwa zestawy fal ultrafioletowych o ekstremalnej długości, przy 171 i 193 Ångströms, zazwyczaj zabarwionych na złoto i żółto, aby stworzyć szczególnie pasujący do Halloween wygląd ” – pisała wtedy agencja na swojej stronie.

Jack-o’-lantern

Jack-o’-lantern to tradycyjna halloweenowa lampa wykonana z wydrążonej dyni, do której wkłada się zapaloną świecę. Nazwa latarni pochodzi od legendy o niezwykle chciwym mężczyźnie o imieniu Jack, który za bogactwo sprzedał swoją dusze diabłu. Gdy diabeł przybył po jego dusze, Jackowi udało się go uwięzić. Kiedy zmarł, z powodu grzechów nie mógł wstąpić do nieba, ale przez wykpienie diabła, nie został wpuszczony również do piekła. Dlatego musi chodzić z latarnią aż do końca świata.