Warszawscy policjanci szukali nielegalnej amunicji, znaleźli… średniowieczne topory

Policjanci z komisariatu na warszawskim Bemowie otrzymali informację, że jeden z mieszkańców dzielnicy może posiadać militaria z okresu II wojny światowej. W ramach działań związanych z ujawnianiem nabytej w nielegalny sposób broni namierzyli mieszkanie, gdzie bez wymaganego zezwolenia była przechowywana amunicja.

W pokoju 40-latka funkcjonariusze znaleźli kilkaset sztuk amunicji strzeleckiej. Na miejsce przybyli pirotechnicy, którzy ją zabezpieczyli.

To jednak nie wszystko co udało się odkryć w mieszkaniu. Funkcjonariusze zabezpieczyli tam również kilka toporów prawdopodobnie pochodzących ze średniowiecza. Teraz zabytkowa broń ma być zbadana przez specjalistów.

40-latek został zatrzymany i doprowadzony do policyjnej celi. Usłyszał już zarzut posiadania bez wymaganego zezwolenia amunicji. Za to przestępstwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci przypominają, że poszukiwanie bez pozwolenia ukrytych lub porzuconych zabytków, czy też wojskowych elementów, zwłaszcza przy użyciu narzędzi elektrycznych, (np. wykrywacza metali) jest sprzeczne z prawem.

