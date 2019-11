Lublin. Sprawcy pobicia mieszkali w bloku swojej ofiary. Jeden ukrywał się za szafą

Do zdarzenia doszło w jednym z lubelskich bloków w dzielnicy Wieniawa. Do mieszkania pokrzywdzonego wdarło się trzech mężczyzn. Napastnicy brutalnie pobili 34-latka, a następnie uciekli. Sprawcy kryli się w wynajmowanym lokalu znajdującym się w tym samym bloku. Gdy na miejsce dotarli policjanci, postanowili nie otwierać drzwi. Konieczne było wejście siłowe.

Wewnątrz policjanci początkowo zauważyli dwóch mężczyzn. Dopiero podczas skrupulatnego sprawdzania pomieszczeń wyszło na jaw, że jeden ze sprawców ukrył się za szafą. Jak się okazało, 23-latek był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności za wcześniejsze przestępstwa. Wszyscy trzej mieszkańcy Lublina w wieku od 23 do 28 lat zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu.

Mężczyźni usłyszeli już zarzuty pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia, gróźb karalnych oraz naruszenia miru domowego. Może im grozić do 8 lat więzienia. 23-latek dodatkowo musi odbyć wcześniejszą karę.