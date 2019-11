Ochroniarz w popularnym sklepie wykorzystał seksualnie 15-letnie złodziejki

Do przestępstwa doszło w 2017 roku w sklepie odzieżowym Primark w Kingston w południowo-zachodnim Londynie. 27-letni ochroniarz Zia Uddin przyłapał na kradzieży cztery 15-latki. Następnie nakłonił je do wykonywania swoich poleceń, grożąc, że jeśli tego nie zrobią, to powiadomi ich rodziców i policję o kradzieży, co zrujnuje im życie.

Następnie zmusił dziewczyny do czynności seksualnych, a jedną z nich zgwałcił. Uddin wiedział, które miejsca w sklepie są objęte monitoringiem i wykorzystał to, napastując i wykorzystując 15-latki poza zasięgiem kamer. Strażnik został złapany po tym jak współpracownicy zauważyli jego dziwne zachowanie, w tym niepoprawnie wypełnioną dokumentację dotyczącą kradzieży i prośby o usunięcie nagrań monitoringu.

Rzeczniczka Primarku powiedziała, że ​​ochroniarz nadużył zaufania, jakie obdarzyła go firma i firma ochroniarska, w której pracował.

Uddin nie przyznał się do winy. jednak został uznany przez sąd za winnego gwałtu i czterokrotnego podżegania niepełnoletnich do czynności seksualnych. Prokurator Graham Partridge stwierdził, że mężczyzna „żerował na młodych dziewczynach w trudnej sytuacji”. Odczytanie wyroku ma się odbyć w przyszłym tygodniu.

Czytaj także:

Tesco wykorzystało zdjęcie Mel B. Piosenkarka nie była zadowolona