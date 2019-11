Jak rozprostować nogi w samolocie? Najlepiej nad głową współpasażera. Najlepiej na bosaka

„Zapowiada się na długi lot” – napisała przy zdjęciu internautka, która opublikowała je na portalu Reddit. Widzimy na nim selfie z górną cześcią twarzy i unoszącymi się ponad nią bosymi stopami opartymi na zagłówku. Na domiar złego wszystko ma miejsce w samolocie, czyli przestrzeni, z której raczej ciężko uciec.

Internauci komentujący zdjęcie zwracają uwagę, że stewardzi żadnej linii lotniczej nie pozwoliliby na takie zachowanie i musieli prędzej czy później upomnieć bosonogiego podróżnego. Jednocześnie jednak nie kryli oburzenia faktem, że ktokolwiek mógł w ogóle wpaść na pomysł zdjęcia butów, skarpetek i umieszczenia stóp na fotelu przed sobą.

„Ludzie myślą, że to jest ok, ponieważ inni nie chcą im zwrócić uwagi” – pisał jeden z komentujących. „Nie daje mi spokoju myśl, że ludzie godzą się na tego typu rzeczy tylko dlatego, że są zbyt nieśmiali, by skonfrontować się z ignorancją” – dodawała inna osoba.

„Jeżeli samolot jeszcze nie wystartował, to trzeba wykopać tę osobę” – sugerował internauta. „Mam nadzieję, że obsługa lotu poprosiła o zdjęcie stóp tuż po tym, jak to zauważono” – pisał ktoś inny. „Parę miesięcy temu miałem 6-godzinny nocny lot mi ktoś przede mną robił to samo. Stewardessa usadziła go całkiem szybko” – opisywał swoje doświadczenia inny pasażer.

Jak wy zareagowalibyście na podobną sytuację?