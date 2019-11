Dziś Międzynarodowy Dzień Studenta. Zobacz najlepsze memy!

W 1939 roku czechosłowaccy studenci wyszli na ulice, by wyrazić swój sprzeciw wobec agresji III Rzeszy Niemieckiej. Demonstracja żaków została brutalnie stłumiona, a część z nich przypłaciła swoją aktywność życiem. Ich pamięć upamiętniono już dwa lata później, ustanawiając święto wszystkich studentów. Teraz Międzynarodowy Dzień Studenta jest obchodzony z inicjatywy Europejskiego Forum Studentów.

Chociaż święto swoimi korzeniami sięga tragicznych wydarzeń, to współcześnie jest on obchodzony bardzo aktywnie i radośnie. Studenci organizują debaty oraz imprezy integracyjne, chociaż takie formy świętowania są wciąż popularne głównie za granicami Polski. Nie zmienia to faktu, że jest to doskonała okazja nie tylko do uświadomienia studentów, że Międzynarodowy Dzień Studenta istnieje, ale również do przypomnienia memów dotyczących życia na uczelni. Nauka na ostatnią chwilę, pusta lodówka oraz regularne imprezy to tematy znane większości żaków, a więc każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie.

Czytaj także:

Krychowiak bohaterem kibiców i memów. Tak internauci komentują wygraną z Izraelem