Żubr z odciętą głową znaleziony w Dąbrównie koło Słupska. Sprawców szuka policja

Żubry to rzadki widok w tej części Polski. Te majestatyczne zwierzęta raczej nie zapuszczają się w zachodnie rejony naszego kraju. Zabity żubr to najprawdopodobniej to samo zwierzę, które od kilku tygodni pojawiało się w powiecie lęborskim i bytowskim. Żubr europejski to gatunek narażony na wyginięcie, dlatego też w Polsce podlega on ścisłej ochronie gatunkowej.

Śledztwo w sprawie zabitego osobnika podjęli funkcjonariusze z regionu. – Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia, wykonali oględziny i przesłuchali świadków. W tuszy żubra funkcjonariusze ujawnili przestrzeliny. Zarówno głowa jak i tusza zwierzęcia zostały zabezpieczone do dalszych badań – zapewniała w rozmowie z RMF FM rzeczniczka słupskiej policji, Monika Sadurska.

W pierwszej kolejności śledczy zamierzają sprawdzić, czy w trakcie zdarzenia w danej okolicy odbywały się polowania. Jeżeli tak, policjanci będą zabezpieczać dokumentację z tych wydarzeń oraz przesłuchiwać dalszych świadków. Reporterzy RMF FM nieoficjalnie ujawniają, że zabite zwierzę miało co najmniej dwie rany postrzałowe. Broń jest jednak nieznana, nie wiadomo też, czy głowę żubra odcięto po, czy też jeszcze przed śmiercią tego stworzenia.

