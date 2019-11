Dzieci żołnierza wyklętego żądają 12 mln zł. Płacić miałby Skarb Państwa

Odszkodowania i zadośćuczynienia na sumę 12 milionów złotych domagają się dzieci Edmunda Sawczyna ps. Puma„. To jeden z żołnierzy wyklętych, zamordowany przez Urząd Bezpieczeństwa we wrześniu 1946 roku”.Puma„ w 1945 roku został dowódcą II kompanii z Batalionu Operacyjnego Narodowych Sił Zbrojnych”Zuch„. Jego oddział działał na terenie Rymanowa w województwie podkarpackim i przeprowadził około 50 akcji zbrojnych przeciwko rosyjskiemu okupantowi oraz współpracujących z nim osób.

We wniosku dzieci „Pumy” podkreślano, że zginął on wyjątkowo drastyczną śmiercią w wieku zaledwie 24 lat. 20 września 1946 roku miał zostać spalonym żywcem podczas zasadzki, stworzonej specjalnie w celu uśmiercenia go. Budynek, w którym przebywał, został bez ostrzeżenia ostrzelany pociskami zapalającymi. Zwłoki „Pumy” zakopano bez trumny w dole za ogrodzeniem cmentarza, nie informując o tym jego bliskich. Dzieci Sawczyna bez skutku prosiły IPN o pomoc w ufundowaniu ekshumacji i pochówku ojca.

Na „Łączce” pochowano szczątki 22 ofiar komunistycznych zbrodni