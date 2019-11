Pedofil przyznał się do molestowania adoptowanych córek. Sąd oszczędził mu więzienia

49-letni Steven Wells uprawiał seks ze swoimi nieletnimi córkami, do czego przyznał się w trakcie procesu. Mężczyzna nie trafi jednak do więzienia. Ugoda z sądem ograniczyła się do wyroku w zawieszeniu.