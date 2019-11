Pamiętacie rybę z „ludzką twarzą”? Zobaczcie małpę z „ludzką twarzą”

Pokazana tutaj małpka to mieszkaniec zoo w Tiencin we wschodniej części Chin. Pracownicy ogrodu zoologicznego przekazali, że ma on już 19 lat i przez całe swoje życie pozostaje „kawalerem”. Jedną z przyczyn takiego stany miałoby być nieco zbyt żywe usposobienie zwierzęcia. – On jest bardzo aktywny i agresywny. Lubi bawić się w błocie i rozbijać kokosy – opowiadał jeden z opiekunów.

Małpa, która w ubiegłym roku przebojem zdobyła serca internautów, do zoo trafiła w 2002 roku. Miała wcześniej dwie partnerki, jednak obie zmarły, musiała więc bawić się z przedstawicielami innych podgatunków. – Obecnie ma trzech kolegów. Kupiliśmy już trzy inne Kapucynki czubate, ale nie osiągnęły jeszcze wieku rozrodczego – tłumaczył pracownik zoo.

Kapucynki czubate zwykle żyją 25-30 lat. Każdego roku „małpę z ludzką twarzą” przychodzą oglądać dziesiątki tysięcy turystów. Liczba ta zwiększyła się zwłaszcza po internetowym sukcesie zwierzaka. Władze zoo utrzymują jednak, że pracują zwyczajnie. - Opiekunowie zajmują się nim jak zawsze. Mamy ponad 20 gatunków w małpiarni i żaden z nich nie będzie specjalnie traktowany - zapewniali.

W listopadzie tego roku sławę zdobyło inne zwierzę z Chin, odkryte w mieście Kunming w południowo-wschodniej części kraju. Karpia z ludzką twarzą nagrano na smartfona, a film szybko stał się hitem w kraju i za granicą. Jego głowa przypominała ludzkie usta, nos i oczy. Kobieta nagrywająca ten okaz była tak przejęta tym widokiem, że mówiła o „magicznym” stworzeniu.

