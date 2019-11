Dwóch małych chłopców wpadło do garnków z gorącą zupą. Obaj zmarli w wyniku poparzeń

Obaj chłopcy wpadli do garnków z zupą sambar, popularną potrawą przyrządzaną w Indiach w dwóch niezależnych od siebie tragicznych wypadkach. Sambar to tradycyjne danie kuchni południowoindyjskiej, gęsta zupa gotowana na bazie soczewicy i miąższu z owoców tamaryndowca z dodatkiem wielu przypraw.

Nauczyciele nie upilnowali przedszkolaka

Do pierwszego wypadku doszło 13 listopada w wiosce Panyam w indyjskim stanie Andhra Pradesh. 6-letni uczeń przedszkola w trakcie przerwy obiadowej wpadł do ogromnego garnka z gotującą się zupą. Garniki używane w indyjskich przedszkolach do gotowania zupy sambar mają nawet 1,2 metra wysokości.

Chłopiec trafił do szpitala, ale jego życia nie udało się uratować. Teraz policja prowadzi śledztwo w sprawie zaniedbań personelu przedszkola. Dwie osoby zostały tymczasowo aresztowane.

Tragedia na rodzinnej imprezie

Do drugiego wypadku doszło 18 listopada w Shabad w stanie Telangana. Tym razem opiekunowie nie upilnowali 3-letniego dziecka na rodzinnej imprezie, na której świętowano otwarcie sklepu.

Jak powiedział inspektor lokalnej policji G. Narsaiah w rozmowie z CNN, chłopiec przypadkowo przesunął pokrywkę zakrywającą garnek i wpadł do środka, powiedział Narsaiah. Został przewieziony do szpitala, ale zmarł z powodu poparzeń.

