Zielona Góra. Trzylatek na rowerku potrącony na przejściu dla pieszych

– Dziecko trafiło najpierw na SOR, a następnie na oddział chirurgii i urologii dziecięcej. Miało rozległą ranę na czole, na szczęście bez obrażeń śródczaszkowych. Obecnie przebywa na oddziale i jest pod obserwacją. Stan dziecka jest w tej chwili stabilny – informowała Sylwia Malcher-Nowak ze szpitala uniwersyteckiego w Zielonej Górze.

Kierowca samochodu osobowego nie zatrzymał się przed pasami. Tłumaczył, że jechał przepisowo, ale nie widział przejścia dla pieszych. Był trzeźwy. Policjanci zatrzymali jego prawo jazdy.

– Nie można w żadnej sytuacji tłumaczyć kierowcy czy to oświetleniem, czy to warunkami atmosferycznymi. Nie może być kierowca zaskoczony tym, że pieszy pojawił się na przejściu. Tym bardziej, że inny kierowca wzorowo się zatrzymał. Będzie prowadzone postępowanie, będzie skierowana sprawa do prokuratora, a następnie do sądu – mówił asp. szt. Andrzej Gramatyka z zielonogórskiej policji.

