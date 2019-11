82-letnia kulturystka pobiła włamywacza. „Jestem stara i sama, ale twarda”

O tym co się jej przytrafiło Willie Murphy opowiedziała w lokalnej stacji telewizyjnej WHAM-TV. Rozmowa odbyła się w lokalnej siłowni, na której ćwiczy 82-latka. Następnego dnia po obronie przed intruzem, kobieta została przywitana przez swoich kolegów jak bohater.

W czwartek wieczorem staruszka przybywała sama w domu, kiedy do jej drzwi zaczął dobijać się mężczyzna. Prosił o wezwanie karetki. Kobieta podejrzewając podstęp wezwała policję, ale nie odmówiła wpuszczenia go do środka. On jednak miał nie zważać na jej słowa i wtargnął do domu staruszki.

Wtedy, jak relacjonuje 82-latka, chwyciła stojący obok stolik i zaczęła nim uderzać mężczyznę. Kiedy stół się zepsuł, staruszka podniosła jego metalowe nogi i wykorzystała je do dalszej obrony. Do walki staruszce posłużyła także butelka szamponu dla dzieci, który wylała na twarz włamywacza i miotła. W końcu, kiedy mężczyzna chciał uciec, do domu dotarła policja, która zatrzymała napastnika. Mężczyzna został zawieziony do szpitala.

Według Wham-TV, Murphy nie zamierza wnieść oskarżenia przeciwko intruzowi. – Jestem sama i stara, ale zgadnijcie co? Jestem twarda – stwierdziła staruszka. – Wybrał niewłaściwy dom, do którego się włamał – dodała.

Policjanci z Rochester, którzy brali udział w interwencji umieścili na Twitterze pamiątkowe zdjęcie ze staruszką.

