Nie żyje gwiazda „MasterChefa” i „Hell's Kitchen”, Gary Rhodes. Brytyjski szef kuchni miał 59 lat

Smutną wiadomość potwierdzono w oświadczeniu wydanym przez rodzinę. „Z głębokim żalem ogłaszamy śmierć naszego kochanego męża, ojca i brata, Gary'ego Rhodesa. Gary zmarł wieczorem we wtorek 26 listopada 2019 roku, w wieku 59 lat. W ostatnich chwilach towarzyszyła mu ukochana żona Jennie. Rodzina chciałaby podziękować wszystkim za ich wsparcie i poprosić o uszanowanie prywatności w tym czasie” – czytamy.

Rhodes był prezenterem programu „MasterChef” w BBC z 2001 roku, „MasterChef USA” stacji PBS oraz brytyjskiej edycji programu „Hell's Kitchen” dla ITV z 2005 roku. Przygotowywał również własne programy kulinarne dla BBC, takie jak „Gary Rhodes’ Cookery Year” oraz „Gary Rhodes At The Table”. W 2008 roku wystąpił też w „Strictly Come Dancing”.

