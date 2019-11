Dziewczynka ma na twarzy znamię podobne do „maski Batmana”. Pierwszy etap leczenia już za nią

We wrześniu Luna Fenner trafiła na leczenie do Krasnodaru w Rosji. Po dokładnych badaniach dr Pawel Popow przeprowadził pierwszą operację z serii zabiegów, które mają doprowadzić do usunięcia znamienia z twarzy dziewczynki.

– Różnica, jaką widać na czole Luny jest niesamowita. Jestem teraz w 100 proc. pewna, że nie popełniłam błędu, przylatując z córkę na leczenie do Rosji – powiedziała matka Luny w rozmowie z Daily Mail.

Zdjęcia z zabiegu matka publikuje na Instagramie.

Teraz dziewczynkę czekają kolejne zabiegi. Żeby całkowicie pozbyć się znamienia potrzeba aż ośmiu zabiegów, które łącznie kosztują około 150 tys. dolarów. Fundusze na leczenie córki Carol Fenner zbiera w serwisie crowdundingowym gofundme. Obecnie zebrano nieco ponad 61 tys. dolarów.

Historia Luny Fenner

Dziewczynka przyszła na świat 7 marca 2019 roku na południu Florydy. Od innych dzieci od początku odróżniał ją charakterystyczny wygląd spowodowany dużą, ciemną zmianą na skórze twarzy. Matka Luny, 36-letnia Carol Fenner, stworzyła profil na Instagramie, by za jego pośrednictwem oswoić innych z wyglądem jej dziecka. Nie uniknęła przy tym internetowego hejtu. Mogła przeczytać komentarze, że jej dziecko to „potwór” i „powinno zostać zabite”.

Rodzina dziewczynki szukała sposobu, jak usunąć znamię. Amerykańscy lekarze oferowali zabiegi laserowe, ostrzegając przy tym, że konieczne byłoby około 100 sesji. Z innym pomysłem wyszedł pewien chirurg z Krasnodaru w Rosji, który zaproponował niedostępną w USA metodę leczenia.

– W USA powiedziano mi, że leczenie zajmie cztery lata. W Rosji to ma być 18 miesięcy. Wszyscy myślą, że oszalałam, że decyduje się na wyprawę do Rosji, ale poprzedziło ją wiele badań i konsultacji u różnych lekarzy. Uważam, że obecnie to naprawdę najlepsze wyjście dla Luny – tłumaczyła kobieta.

