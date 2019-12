„Alternatywka” młodzieżowym słowem roku, „jesieniara” na drugim miejscu. Trzeciego wolelibyśmy nie znać

Kapitułę corocznego plebiscytu na Młodzieżowe Słowo Roku 2019 stanowili Marek Łaziński (UW), Bartek Chaciński (Polityka), Ewa Kołodziejek (Uniwersytet Szczeciński) i Anna Ewa Wileczek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach). Propozycje zgłaszali internauci, oni też mogli głosować na swoich faworytów. Łącznie oddano 41 tysięcy głosów.

Zwycięska „alternatywka” to po prostu osoba (raczej kobieta) słuchająca szeroko pojętej muzyki alternatywnej, choć pojęcie to można zarówno zawężać – słuchająca rzeczy podobnych do Billie Eilish, jak i rozszerzać – posiadająca wyróżniający ją – oprócz słuchanej muzyki – niecodzienny styl ubierania.

„Jesieniara” to z kolei osoba (również najczęściej mowa o kobietach) deklarująca miłość do jesieni. Jej ulubione czynności to siedzenie pod kocem z kubkiem gorącego napoju. Jesieniary łatwo rozpoznać po zdjęciach z kolorowymi liśćmi i książkami na ich profilach społecznościowych.

„Eluwina” to hasło wypromowane przez YouTubera, którego znajdziecie pod nickiem „Kacper Blonsky”. W piosence o tym samym tytule wielokrotnie powtarza on to słowo, tworzone na podobnej zasadzie, jak „dziękówa” od „dziękuję” i „spadówa” od „spadaj”. W tym przypadku mamy do czynienia z przekształceniem słowa „elo”/„halo”, czyli po prostu – z powitaniem. Poprawnym zapisem powinna być tutaj wersja z „ó”, jednak z powodu rozpropagowania przez Blonsky'ego błędnej wersji, przyjęto już pisownię z „u”. Szczerze mówiąc, to słowo (a zwłaszcza piosenka) podoba nam się najmniej z całej trójki wyróżnionych. A może to znak, że jesteśmy już boomerami?

