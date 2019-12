Pies do końca czuwał przy umierającym żyrafiątku. „Mamy złamane serca”

Kiedy żyrafiątko Jazz trafiło do rezerwatu „Rhino Orphanage” w RPA, towarzyszyć zaczął mu pies, sześciomiesięczny szczeniak o imieniu Hunter. Czworonóg był z Jazzem do ostatnich chwil, kiedy ten umarł z powodu krwotoku do mózgu. „Mamy złamane serca” – piszą pracownicy schroniska.