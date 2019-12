Tragedia ze Szczyrku niczego nas nie nauczyła? Uszkodzono gazociąg koło Krosna

W sobotę 7 grudnia doszło do kolejnego przypadku przewiercenia gazociągu. Tym razem stało się to podczas prac budowlanych niedaleko Krosna. Tragedii udało się uniknąć tylko dzięki czujnemu mieszkańcowi, który o awarii zawiadomił straż pożarną. Pracownicy budowlani uważali takie działanie za niepotrzebne.

– W ogóle by mnie nie zdziwiło, gdyby taka była reakcja, ponieważ jeżeli już dochodzi do takich zdarzeń to pracownicy, którzy uszkodzili nasze gazociągi w różny sposób próbują zaradzić całej tej sytuacji – mówi Artur Michniewicz, rzecznik Polskiej Spółki Gazownictwa. Jak dodaje, takie przypadki są bardzo częste. – Praktyka wygląda tak, że w sezonie budowlanym niemal codziennie z tego typu przypadkami do czynienia – przekonuje rzecznik PSG.

Wybuch gazu w Szczyrku

W środę wieczorem eksplozja gazu w Szczyrku doprowadziła do zawalenia trzypiętrowego domu. W katastrofie zginęło 8 osób – czterech dorosłych i czworo dzieci. Według wstępnych ustaleń śledczych, przyczyną wybuchu mogło być uszkodzenie gazociągu w trakcie robót budowlanych, prowadzących w sąsiedztwie budynku.

