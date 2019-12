18-latek ujeżdżał dzikiego jelenia, a nagranie umieścił w internecie. Został aresztowany

Nagranie, które poprzez media społecznościowe trafiło do oregońskich urzędników zajmujących się środowiskiem, szybko zostało przekazane policji. Na filmie można było zobaczyć młodego mężczyznę, który wspina się na grzbiet, a następnie ujeżdża żywego jelenia. Zwierzę, zamknięte na ogrodzonym terenie jest wyraźnie wyczerpane. W trakcie jazdy wydaje przerażające dźwięki, a gdy już mężczyzna z niego zsiadł wielokrotnie uderza w ogrodzenie próbując uciec.

Jak informuje Oregońska policja, mężczyzna z nagrania szybko został namierzony i zidentyfikowany. To 18-letni Jacob Belcher z miejscowości Riley. W czasie dochodzenia ustalono, ze jeleń sam dostał się na teren ogrodzonej zagrody na wiejskim gospodarstwie, skąd nie mógł się uciec. Wtedy młody mężczyzna postanowił go złapać i dosiąść. Po zajściu jeleń został wypuszczony na wolność. Nie wiadomo co się z nim dalej stało.

Po przesłuchaniu Belcher został aresztowany i osadzony w lokalnym więzieniu w Hrabstwie Harney. Jest oskarżony o znęcanie się nad dzikimi zwierzętami. Policja przesłuchała także drugiego podejrzanego, który nagrał całe zdarzenie. Jak informuje Fox News, jego sprawą również zajmie się lokalna prokuratura.

