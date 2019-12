Dlaczego Polki mają problem z nadużywaniem alkoholu

Warto pamiętać, że kobiety są na ogół drobniejsze niż mężczyźni i gorzej od nich metabolizują alkohol. Oddziałuje on w związku z tym na zdrowie kobiet szkodliwiej. Nadmierne picie może rzecz jasna prowadzić do różnych chorób. Nie tylko one są jednak problemem.

Jak mówi w wywiadzie dla agencji informacyjnej infoWire.pl terapeuta ds. uzależnień dr Adam Kłodecki: „Jest potwierdzone badaniami, że kobiety pijące częściej są odrzucane przez partnerów niż odwrotnie. Jest wiele kobiet, które trwają przy swoich partnerach uzależnionych od alkoholu, mając cały czas nadzieję, że swoją miłością, swoim oddaniem pomogą tej osobie się uwolnić od uzależnienia”. W przypadku mężczyzn zdarza się to niestety znacznie rzadziej.

Przyczyny nadmiernego sięgania po alkohol przez kobiety są przeróżne. Często jest to spowodowane nieradzeniem sobie z napotykanymi w życiu problemami czy próbą odreagowania codziennego stresu. W piciu nierzadko szukają również ukojenia osoby osamotnione – niekoniecznie samotne, ale takie, które mają poczucie samotności. Są też kobiety, które piją dużo, ponieważ starają się w ten sposób dorównać mężczyznom.

Należy mieć świadomość, że kobiety potrafią dobrze ukrywać swój problem alkoholowy. Bywa tak, że nawet najbliżsi nie zdają sobie z niego sprawy – alkohol jest chowany w torebkach i różnych skrytkach w domu. Poza tym kobietom zwykle trudniej niż mężczyznom jest przyznać się do picia. „Tkwimy w takiej roli matki Polki, czyli osoby, która absolutnie nie może sobie pozwolić na uzależnienie, ponieważ jest odpowiedzialna za dzieci. »A co się stanie, jeśli zgłoszę się do instytucji i np. odbiorą mi prawo do dzieci? A jaka będzie reakcja rodziny? Nie poradziłam sobie, nie podołałam«. To wszystko są pytania […], które zadają sobie kobiety już czujące, że być może ta granica ich picia jest trochę za daleko posunięta” – zauważa psycholog Agata Gajos.

Co zatem mogą zrobić kobiety, które widzą, że piją za dużo? Warto zajrzeć na stronę kampanii #MamKontrolę – www.mamkontrole.waw.pl, gdzie umieszczone są m.in. informacje na temat miejsc, w których można znaleźć pomoc. Na początek dobrym pomysłem jest również kontakt z telefonem zaufania i anonimowa rozmowa z osobą, która doradzi, co dalej robić.