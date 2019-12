Co Polacy oglądają na Pornhubie? Kogo oglądają kobiety i społeczność LGBT? Wiemy o wiele więcej

Pornhub pochwalił się wciąż rosnącą widownią. W 2019 roku portal odwiedzono 42 miliardy razy, co przekłada się na 115 milionów wejść na stronę dziennie. Jak piszą statystycy serwisu, to tak, jakby każdego dnia stronę uruchamiała cała populacja Kanady, Australii, Polski i Holandii łącznie.

Jak zwrócono uwagę, coraz więcej widzów dobrze wie, czego chce. Wyszukiwarki na stronie użyto 39 miliardów razy, aż o 8,7 miliarda więcej niż przed rokiem. Co może zaskakiwać, to fakt, że Pornhub coraz częściej traktowany jest jako kolejne medium społecznościowe. Jego użytkownicy wymienili ponad 70 milionów wiadomości i zostawili 11,5 miliona komentarzy.

Jak podkreślają twórcy strony, rok 2019 został zdefiniowany przez hasło „amateur”, oznaczające amatorskie nagrania. Wynikło to m.in. z tego, że w ubiegłym roku swoje filmy opublikowało na Pornhubie aż 98 tys. nowych osób, co zwiększyło ogólną liczbę nadawców do 130 tys. Amatorskie wyszukiwania były też jednymi z najbardziej trendujących.

