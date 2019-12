Przebrał się za matkę, żeby zdać za nią egzamin na prawo jazdy. „Starał się być kobiecy i naturalny”

60-letnia Brazylijka trzy razy podchodziła do egzaminu na prawo jazdy i trzy razu go nie zdała. Wtedy matce postanowił pomóc jej syn, 43-letni Heitor Schiave. Mężczyzna dobrze przygotował się do swojej roli. Ubrał się w kwiecistą bluzkę i długą spódnicę założył perukę, pomalował paznokcie i nałożył na twarz kobiecy makijaż. W takim stroju udał się na egzamin.

Jednak jego plan ostatecznie się nie powiódł. Podstęp wykryła egzaminator, gdy mężczyzna już siedział za kierownicą samochodu.

Aline Mendonça, egzaminator z Departamentu Ruchu Drogowego Rondonii przyznała, że na początku dała się nabrać na przebranie 43-latka, bo była rozproszona po poprzednich egzaminach. „Kiedy jednak wsiadłam do samochodu i usiadłam obok egzaminowanego kierowcy, szybko zdałam sobie sprawę, że to mężczyzna w stroju kobiety” – powiedziała egzaminator. – Starał się być kobiecy i tak naturalny, jak to tylko możliwe. Makijaż był naprawdę dobrze wykonany” – dodała.

Mendonça zażądała dowodu osobistego od mężczyzny, a gdy okazało się, że podszywa się pod swoją matkę, na miejsce została wezwana policja. 43-latek został aresztowany. Przyznał się, że podszywał się pod matkę, żeby zdać za nią egzamin, ale twierdzi, ze kobieta nic o tym nie wiedziała.

Policja rozpoczęła śledztwo w tej sprawie. Mężczyzna jest oskarżony o oszustwo i podszywanie się pod tożsamość innej osoby.

