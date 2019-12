Magda Gessler ostrzega przed kupowaniem tych śledzi. „Ogromne zagrożenie dla naszego zdrowia”

Chociaż Magda Gessler jest najbardziej znana z „Kuchennych rewolucji”, to nie ogranicza swojej działalności jedynie do występów w telewizji. Restauratorka aktywnie prowadzi na Instagramie, a od kilku dni publikuje nagrania w serwisie YouTube. Filmiki są poświęcone przygotowaniom potraw świątecznych, a Gessler przy okazji udziela porad kulinarnych. Jedna z ostatnich dotyczyła śledzi.

Konieczna obróbka termiczna

Prowadząca „Kuchenne rewolucje” stwierdziła, że „śledzie, które kupujemy, zazwyczaj są z kubełka, gdzie jest woda lekko osolona, a śledź jest prawie że surową rybą” . – Już nie mówię o ilości tasiemca lub jaj tasiemca, która się znajduję w tychże śledziach, bo jest to ogromne zagrożenie dla naszego zdrowia – dodała wskazując, że dobry śledź powinien być zasolony, z beczki oraz powinien mieć głowę, co zdarza się bardzo rzadko.

Co na to eksperci? Dr Katarzyna Nadolna–Ałtyn z Morskiego Instytutu Rybackiego PIB w Gdyni w rozmowie z portalem WP abcZdrowie przypomniała, że występowanie pasożytów w rybach dziko żyjących jest zjawiskiem powszechnym. – Sam proces przygotowania ryb do sprzedaży, czyli ich patroszenie eliminuje pasożyty żyjące w układzie pokarmowym. Poza tym procedury europejskie wymagają, żeby ryby, które trafiają do sprzedaży, były poddane obróbce termicznej. Żeby pozbyć się nicieni należy ryby mrozić przez 24 h w temperaturze minus 20 stopni – podkreśliła. Nadolna–Ałtyn zaznaczyła, że jeśli nie jesteśmy pewni, czy ryba nadaje się do spożycia, można poddać ją obróbce termicznej. Wówczas trzeba śledzia zamrozić lub usmażyć, ponieważ samo marynowanie i solenie nie wyeliminuje niektórych pasożytów, np. nicieni.

