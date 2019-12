Krzysztof Kononowicz pobity na własnej posesji. Policja zatrzymała trzy osoby

Białostoccy kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o rozbój. Do zdarzenia doszło na początku grudnia (lokalne media podają datę 9 grudnia w poniedziałek). Wtedy to około godziny 21 trzech mężczyzn weszło na posesję pokrzywdzonego i zaatakowało 56-latka uderzając go pięścią w twarz. Napastnicy grożąc mężczyźnie pozbawieniem życia wprowadzili go do mieszkania, skąd zabrali między innymi pieniądze w kwocie 4 tysięcy złotych, zegarek i telefon.

Pierwszy z podejrzanych wpadł w ręce mundurowych jeszcze tego samego dnia. Okazał się nim 25-latek. Zatrzymanie dwóch kolejnych było tylko kwestią czasu. 35-latek i kolejny 25-latek wpadli w ręce policjantów zaledwie dwa dni później. Cała trójka podejrzanych usłyszała już zarzuty. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie.

Jak pisze „Gazeta Współczesna”, ofiarą rozboju padł w tym wypadku Krzysztof Kononowicz, były kandydat na prezydenta Białegostoku, a ostatnio także internetowy vloger. „Fakt” donosi, że zatrzymany 25-latek pochodzi z Koszalina i był widzem kanału Kononowicza na YouTube. Drugi z zatrzymanych według informacji gazety pochodzi z Lubelszczyzny.

