30-latka zespołem zamknięcia zmarła, naśladując gwiazdy „Love Island”. Winne „piankowe wyzwanie”

30-letnia Mia od 21. roku życia musiała egzystować z ramach tzw. zespołu zamknięcia. To stan, w którym pacjent jest w pełni przytomny i świadomy, jednak jednocześnie niemal całkowicie sparaliżowany. Mia była w stanie komunikować się z otoczeniem jedynie przy pomocy komputera, odczytującego ruchy jej gałek ocznych. Niestety, jak poinformowała jej matka, trudne życie dziewczyny przedwcześnie zakończyło zakrztuszenie, do którego doszło podczas pozornie błahej zabawy.

Wyzwanie piankowe to w brytyjskich programach popularna forma rozrywki. Przeprowadzano je nie tylko w „Love Island”, ale też na przykład „Celebrity Big Brother” czy „X Factor”. To jednak ten pierwszy zainspirował 30-latkę, by wraz z dwójką znajomych spróbować zmieścić w ustach jak największą liczbę słodyczy. Oczywiście to opiekunowie wkładali jej pianki do buzi. Kiedy chcieli przestać, Mia po prostu kręciła głową, pokazując, że da radę zmieścić więcej.

W pewnym momencie kobieta zaczęła się jednak krztusić, a jej przyjaciele nie potrafili w żaden sposób jej pomóc. Zanim na miejsce przyjechali ratownicy, straciła przytomność. Pomimo reanimacji, 30-latki nie udało się już uratować. Jej rodzina podkreśla, że zakrztuszenia zdarzały się już wcześniej. Opiekunowie posiadali nawet specjalistyczny sprzęt medyczny na takie sytuacje. Ostatecznie koroner Dewi Pritchard Jones orzekł, że nikt nie ponosi winy za tę tragiczną śmierć, kwalifikując ją jako wypadek.

Czytaj także:

30 osób zakażonych bakterią. Wszystkiemu winne są...szczeniakiCzytaj także:

Kraków. Prawdopodobnie najmłodsze dziecko na świecie z kardiowerteremCzytaj także:

Gostyń: Grabarz umyślnie pochował 10-latkę w innym grobie. Później sam przeniósł jej ciało