Pies wskoczył za sześciolatką do autobusu. Kierowca zabił zwierzę, wyrzucając je na autostradzie

Dodger był radosną krzyżówką jamnika i chihuahuy, od lat obecną w rodzinie Stana Alexander. Razem z nim dorastała także 6-letnia córka pary, którą z pieskiem łączyła wyjątkowa zażyłość. Miłość dziewczynki była odwzajemniania, o czym świadczyć może choćby ostatnia podróż Dodgera. Psiak pobiegł za 6-latką do autobusu szkolnego i wbiegł do środka.

Manewru psa nie zauważyli rodzice dziewczynki. Myśleli, że schował się pod autobusem, a później po prostu zniknął im z oczu gdzieś po drugiej stronie ulicy. Początkowo w sytuacji nie zorientował się także kierowca autobusu. Kiedy jednak w prowadzonym przez siebie pojeździe usłyszał szczekanie, od razu postanowił przywrócić porządek. Zrobił to w najgorszy z możliwych sposobów.

Pomimo nalegań 6-letniej właścicielki psa, by zwierzę wypuścić gdzieś dalej – w bezpiecznym miejscu, kierowca wygonił psa od razu. Pojazd znajdował się wtedy na ruchliwej autostradzie w okolicy Florence w Karolinie Południowej. Na skutek tej fatalnej decyzji nieszczęsny Dodger został potrącony taką ilość razy, że jego ciało zostało całkowicie rozczłonkowane i rozciągnięte po asfalcie.

– Rozpłakałam się na środku drogi, kiedy poszłam upewnić się, że to mój pies – opowiedziała telewizji ABC15 matka dziewczynki, Crystal Alexander. – Musiałam zatrzymać ruch. Zamierzałam go pozbierać, ale było tak wiele kawałków – opowiadała wstrząśnięta. – Po prostu nie rozumiem jak coś takiego może stać się tak szybko – dodawała.

Dziadek dziewczynki, Stan Alexander, opłakiwał śmierć swojego ulubieńca. Opowiadał dziennikarzom, że Dodger towarzyszył mu podczas czterech udarów. – Był najlepszym przyjacielem, jakiego miałem przez całe życie. Zawsze był przy mnie. Kiedy kogoś potrzebowałem, on był na miejscu. Kochał mnie całym sobą. Chciałbym go po prostu z powrotem. Ale przepadł na dobre i jest w kawałkach. To sprawia, że coś wewnątrz mnie się skręca – opowiadał.

Zachowanie kierowcy autobusu zostało zgłoszone jego przełożonym. Sprawę bada także policja.

