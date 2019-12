J.K. Rowling mocno krytykowana za tweeta. Zarzucono jej transfobię

„Ubieraj się jak chcesz. Nazywaj się jak tylko chcesz. Sypiaj z każdym dorosłym, który tylko cię będzie chciał. Przeżyj najlepsze życie w pokoju i bezpieczeństwie. Ale wyrzucanie kobiety z pracy za stwierdzenie, że płeć to coś rzeczywistego? #IStandWithMaya #ThisIsNotADrill” – napisała na swoim koncie na Twitterze J.K. Rowling. Brytyjska pisarka musiała spodziewać się, że jej manifestacja spotka się z szerokim odzewem. Krótki wpis polubiono aż 165 tys. razy, skomentowano go 62 tys. razy. Choć polubień było więcej, część wpisów pod zdaniem pisarki było wyjątkowo krytycznych.

Wszystko przez poparcie dla Mayi Forstater, badaczki zwolnionej z londyńskiego oddziału organizacji Centre for Global Development za stwierdzenie, że transpłciowe kobiety nie mogą zmienić swojej płci biologicznej. Oskarżono ją dodatkowo o zastosowanie „obraźliwego i wykluczającego języka” w ekspertyzie krytycznej dla ustawy Gender Recognition Act. To przepisy oficjalnie umożliwiające ludziom identyfikowanie się z płcią przeciwną.

Forstater broniła swojej wersji przed sądem, powołując się na prawo do głoszenia własnych poglądów i dyskryminowanie jej za korzystanie z tego prawa. Sąd stwierdził jednak, że owe poglądy badaczki są „niekompatybilne” z przyrodzonymi prawami innych osób. To właśnie po tym wyroku Rowling postanowiła publicznie udzielić poparcia Forstater. To za to poparcie skrytykowały ją m.in. Human Rights Campaign, GLAAD czy znana z serialu „Chirurdzy” aktorka Sara Ramirez.

