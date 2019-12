Koty nie są grzecznymi lokatorami. Te zdjęcia mówią same za siebie

O tym, że koty chodzą własnymi drogami, nie trzeba nikogo przekonywać. Czworonogi wprawdzie należą do najchętniej wybieranych zwierząt domowych, ale często opieka nad nimi przysparza niemałych problemów. Przewrócone choinki, zadrapania na kanapie czy zniszczone ciasto to jedynie nieliczne z wybryków przedstawicieli gatunku. Chociaż można oburzać się na takie zachowania to trudno nie oprzeć się wrażeniu, że na tym też polega urok kotów. Wiedzą o tym użytkownicy popularnego serwisu Reddit, którzy nadesłali zdjęcia swoich podopiecznych.

