Niemcy. Zaginionego od dwóch lat 15-latka odnaleziono w szafie podejrzanego o pedofilię

Odnaleziony w piątek 20 grudnia chłopiec był poszukiwany od dwóch lat. Władze leżącego 100 kilometrów na północ od Kolonii miasta Recklinghausen przekazały mediom, że zaginiony znalazł się w rękach policji zupełnym przypadkiem. Kiedy funkcjonariusze dokonywali przeszukania mieszkania 44-letniego mężczyzny podejrzewanego o posiadanie materiałów pedofilskich, w jego szafie znaleziono ukrywającego się 15-latka. Policja podkreśla przy tym, że dziecko nie zachowywało się, jak ofiara porwania. – Obecnie nic nie wskazuje na to, że chłopiec był przetrzymywany w mieszkaniu wbrew swojej woli – poinformowano.

15-latek trafił pod opieką policji. Jego zniknięcie ze schroniska dla nieletnich w 2017 roku zostało zgłoszone służbom przez pracowników socjalnych, jednak pomimo rozpoczętych poszukiwań, chłopca nie udawało się namierzyć aż do teraz. 44-latek, który dawał mu schronienie w swoim domu, trafił do aresztu z podejrzeniem dopuszczania się poważnych przestępstw seksualnych. Policyjni technicy zabezpieczyli sprzęt elektroniczny należący do mężczyzny, który będzie teraz sprawdzany właśnie pod tym kątem.

W związku z tą sprawą zatrzymano także 77-letniego ojca mężczyzny, który zamieszkiwał w tym samym mieszkaniu w Recklinghausen. PO pewnym czasie starszego mężczyznę jednak wypuszczono.

Niemiecki tabloid „Bild” dotarł do matki chłopca, która widziała się już ze swoim dzieckiem. Kobieta przekazała, że jej syn wydał jej się „złamanym, starym człowiekiem”. – Człowiek, z którym był, musiał zmanipulować Marvina. Mogłabym oszaleć, zastanawiając się, jakie rzeczy mu robiono – miała powiedzieć gazecie.

Czytaj także:

Szokująca skala nadużyć seksualnych w Legionie Chrystusa. 60 ofiar założycielaCzytaj także:

Matka miała oferować pedofilom zdjęcia córek. W ręce policjantów wpadły cztery osoby