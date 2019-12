Mięso i alkohol na wigilijnym stole? Co na ten temat mówi tradycja i Kościół?

Nie ma żadnych wątpliwości, że zgodnie z polską tradycją, na wigilijnym stole powinny pojawić się potrawy postne. Tradycyjne potrawy wigilijne to własnie dania postne i dlatego też tego dnia królują wszelkiego rodzaju ryby, w tym karp.

A co na ten temat mówi Kościół katolicki?

Post w wigilię?

Warto wyjaśnić dwa pojęcia, którymi współcześnie w oficjalnych dokumentach posługuje się Kościół katolicki. To „post” i „wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych”. Post, nazwany również postem ścisłym, polega na wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i dodatkowo spożyciu w ciągu dnia wyłącznie dwóch posiłków nie do syta i jednego do syta. Obowiązuje osoby od 18. roku życia do rozpoczęcia 60. roku życia wyłącznie w Środę Popielcową i w Wielki Piątek.

Natomiast wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych nazywana dawniej postem jakościowym obowiązuje w Środę Popielcową oraz piątki całego roku z wyjątkiem określonych świąt. Dotyczy wszystkich, którzy ukończyli czternasty rok życia. „Zachęca się do zachowania wstrzemięźliwości także w Wigilię Narodzenia Pańskiego” – czytamy w Uchwale nr 15/364/2014 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13 marca 2014.

Jasno wynika z tego, że zgodnie z kościelnymi przepisami wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych w wigilię nie obowiązuje, ale jest wyraźnie zalecana ze względu na polską tradycję. Co ciekawe, złagodzenie przepisów dotyczących postu w wigilię zostało wprowadzone na całym świecie na mocy Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, ale w Polsce ograniczenie utrzymano do 2003 roku.

Czy w wigilię Bożego Narodzenia można pić alkohol?

Podobnie jak w przypadku spożywania potraw mięsnych to nie konkretne przepisy, ale tradycja zniechęca do spożywania alkoholu w wigilię. Kościół zachęca do zachowania absolutnej wstrzemięźliwości tego dnia, podkreślając, że wigilia to czas oczekiwania na narodzenie Jezusa, który warto spędzić w skupieniu.

Ale, tak jak podkreśliliśmy wyżej, Kościół w żadnych przepisach nie zabrania picia alkoholu w Wigilię i według kościelnych przepisów nie jest to grzechem. Warto jednak pamiętać, że każdego katolika, niezależnie od dnia w roku obowiązuje umiarkowanie w jedzeniu i piciu, w tym piciu alkoholu.

Alkohol i mięso w Boże Narodzenie?

W Boże Narodzenie nie obowiązują już żadne, ani religijne, ani tradycyjne zakazy spożywania mięsa i alkoholu. Ponownie jedna warto przypomnieć wierzącym katolikom, że nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu to według kościoła jeden z grzechów głównych.

