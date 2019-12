Brytyjczyk hajlował na pokładzie samolotu lecącego z Warszawy. Jest nagranie

Na filmie widać, jak pijany pasażer stoi i wykonuje nazistowskie pozdrowienie. Krzyczy także „Sieg Heil!” i hasła obrażające ciemnoskórych współpasażerów. Ostatecznie 27-latka zatrzymało dwóch funkcjonariuszy policji. Wtedy na pokładzie rozległy się oklaski.

Nagranie tabloidowi wysłał polski pasażer. To on opisał Brytyjczyka jako studenta medycyny z warszawskiej uczelni. – Oburzyło mnie to, co zobaczyłem. Jako polskiego obywatela takie rzeczy bardzo mnie złoszczą. To absolutnie podłe – powiedział „Daily Mail” autor nagrania.

Oświadczenie w tej sprawie wydała brytyjska policja. „Aresztowaliśmy 27-letniego mężczyznę z rejonu Lancashire pod zarzutem nękania na tle rasistowskim lub religijnym i przebywania na pokładzie samolotu będąc pijanym” – przekazała policja. Trwa dochodzenie w tej sprawie, ale mężczyzna został na ten czas zwolniony z aresztu.

Oświadczenie wydały też linie lotnicze Wizz Air. „W Wizz Air bezpieczeństwo naszych pasażerów i załogi jest priorytetem i mamy politykę zero tolerancji dla obraźliwych zachowań jakiegokolwiek typu” – podkreśla firma.

