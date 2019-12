Jak wybrać materac? Poradnik krok po kroku

Czy to już czas na zmianę materaca?

Na początek warto ustalić, czy to rzeczywiście odpowiedni czas na wymianę materaca. Materace wysokiej jakości, pielęgnowane we właściwy sposób to zakup na lata. Może się więc zdarzyć, że Twój obecny materac wciąż jest w całkiem niezłej formie. Często producenci oferują również długi okres gwarancji, którą – w przypadku uszkodzeń bądź stracenia konkretnych właściwości – możesz wykorzystać. Oczywiście istnieją przesłanki, które jasno świadczą o tym, że czas już wymienić materac na nowy. Należy to zrobić m.in. w sytuacji, gdy materac stracił swoją elastyczność, w czasie snu sprężyny wbijają Ci się w plecy bądź czujesz każdy, nawet najmniejszy ruch śpiącego obok partnera. Zmiany materaca nie należy odkładać również wówczas, gdy budzisz się z bólem karku bądź pleców.

Jaki rodzaj materaca wybrać?

Jak wiesz, sklepy oferują różnego rodzaju materace różniące się właściwościami. Nim podejmiesz decyzję, który z dostępnych modeli będzie dla Ciebie najbardziej odpowiedni, warto byś wiedział, co je różni między sobą oraz jakie są ich wady i zalety. Do najpopularniejszych materacy należą modele piankowe, często wybierane zarówno dla dorosłych, jak i dzieci. Materace piankowe wykonane z dobrej jakości pianki, np. marki Hilding, doskonale dopasowują się do ciała śpiącej na nich osoby i zapewniają jej komfortowy, bezpieczny sen. Materace piankowe często kupowane są dla osób obłożnie chorych, cierpiących z powodu nadwagi i dolegliwości bólowych kręgosłupa. Nie są jednak pozbawione wad – jeśli wybierzesz materac z niskiej jakości pianki, szybko pojawią się na nim odkształcenia. Mogą one wystąpić również w sytuacji, gdy materac nie będzie dostosowany do wagi śpiącej na nim osoby. Dużą zaletą tego typu produktów jest natomiast ich łatwa dostępność – materac piankowy możesz kupić praktycznie w każdym rozmiarze, a jeśli sklep nie ma pożądanego przez Ciebie modelu na stanie, w wielu przypadkach istnieje możliwość złożenia indywidualnego zamówienia.

Innym, równie popularnym rodzajem materacy, są materace sprężynowe. Obecnie coraz częściej występują one w postaci materacy kieszeniowych, a więc takich, w których sprężyny umieszczone są w osobnych, specjalnych kieszonkach. Dzięki temu sprężyny nie oddziałują na siebie, a Ty, zmieniając w nocy pozycję, nie obudzisz osoby śpiącej obok. Materace sprężynowe pokryte są dodatkową warstwą, np. pianki, która skutecznie zabezpiecza przed wbijaniem się sprężyn w ciało. Jeśli zarówno górna warstwa, jak i sprężyny będą dobrej jakości, materac zapewni Ci wygodę, a jednocześnie trwałość.

Wybierając materac warto rozważyć również materac lateksowy Hilding, który idealnie dopasuje się do krzywizn Twojego ciała, a gdy wstaniesz z łóżka, błyskawicznie powróci do pierwotnego kształtu. Taki materac będzie dobry dla dzieci, których ciężar ciała nieustannie się zmienia oraz dla par o różnej wadze.

Jaką twardość powinien mieć materac?

Każdy z nas ma inne preferencje dotyczące twardości materaca. Przed dokonaniem zakupu warto sprawdzić, na jakim modelu śpi Ci się najlepiej. Jeśli na obecnym materacu nie wysypiasz się bądź odczuwasz ból kręgosłupa, być może materac jest zbyt twardy bądź zbyt miękki. W doborze twardości, oprócz subiektywnych odczuć, pomóc Ci może ogólnie przyjęta zasada, zgodnie z którą osoby ważące mniej niż 80 kg powinny wybierać materace o twardości H2, a osoby ważące więcej – o twardości H3.

Jaki rozmiar powinien mieć materac?

Wiesz już, że to odpowiedni czas na zakup materaca. Wiesz również, jaki rodzaj materaca wybrać i jaką powinien mieć twardość. Pozostaje ustalenie jego rozmiaru, co jest zadaniem stosunkowo prostym – Twój materac powinien być bowiem o co najmniej 20 cm dłuższy niż wynosi Twój wzrost. Jego szerokość powinna być dostosowana z kolei do pozycji, w której śpisz i Twoich osobistych preferencji. Z pewnością nie może być zbyt wąski!

Gdzie kupić dobrej jakości materac, który spełni Twoje oczekiwania i będzie idealnie dopasowany do Twoich potrzeb? Szeroki wybór modeli, np. materacy Hilding, znajdziesz w sieci. Możesz również zdecydować się na zakup materaca w sklepie stacjonarnym. Wybierając dany model pamiętaj jednak o tym, żeby uważnie sprawdzić jego jakość – bezpośrednio przełoży się ona bowiem na komfort i jakość Twojego snu!