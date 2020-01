„Nowy Rok, nowy ja”? Te MEMY to najlepszy komentarz

Nowy rok, stare problemy? Czy nowy rok, nowy ja? Podejście do 2020 roku to kwestia indywidualna, chociaż trudno nie oprzeć się wrażeniu, że wielu z nas nastawia się na zadowalające efekty oraz realizację marzeń. To, czy będzie to realne, zweryfikują najbliższe 12 miesiące. Tymczasem zachęcamy do oglądania memów, które pomogą z dystansem podejść do zagadnienia postanowień noworocznych oraz wszystkiego, co wiąże się z inauguracją 2020 roku.

Czytaj także:

Twórca „Wiedźmina” prosi o MEMY, internauci odpowiadają. Zebraliśmy te, których jeszcze nie znacie