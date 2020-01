Aktorka z „Kapitana Ameryki” oskarżona o morderstwo. Zabiła matkę nożem

Jak informują amerykańskie media, 38-letnia Mollie Fitzgerald została aresztowana we wtorek przez policję w Olathe w stanie Kansas. Aktorka jest oskarżona o zabójstwo drugiego stopnia (bez premedytacji) swojej matki, 68-letniej Patricii „Tee” Fitzgerald.

Starsza kobieta została znaleziona martwa 20 grudnia w jej domu Olathe z raną od noża. W budynku znaleziono wtedy także Mollie Fitzgerald, która trafiła do szpitala z powodu drobnych obrażeń. Cztery dni później została aresztowana. Na razie nie wiadomo, co popchnęło kobietę do zabójstwa.

Aktualnie Fitzgerald oczeka na rozprawę w więzieniu hrabstwa Johnson. Może wyjść z aresztu jeśli wpłaci 500 tys. dolarów kaucji.

Kim jest Mollie Fitzgerald?

Mollie Fitzgerald jest reżyserką i producentką niskobudżetowych filmów, a także aktorką. Pracowała głównie przy filmach „The Lawful Truth” (2014) i „The Creeps” (2017). Zagrał również niewielką rolę w filmie „Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie”, w której zagrała „dziewczynę Starka”. Pracowała też jako asystentka reżysera Joe Johnsona. — Udział w tej produkcji był jednym z najlepszych doświadczeń w moim życiu — powiedziała w 2011 roku.

