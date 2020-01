Terlikowski broni papieża Franciszka. „Sytuacja jakich miliony”

W Nowy Rok media na całym świecie obiegło nagranie zachowania papieża Franciszka, które zarejestrowano 31 grudnia na placu św. Piotra w Watykanie. Papież w otoczeniu ochroniarzy wracał z modlitwy przy szopce, a po drodze witał się z wiernymi. Jedna z kobiet stojąca za barierkami mocno pociągnęła go za rękę, co wywołało grymas na twarzy biskupa Rzymu. Franciszek zareagował nerwowo, najpierw krzycząc coś do wiernej, później uderzając ją w dłoń, a na końcu odchodząc z niezadowoloną miną.

W trakcie środowej modlitwy Anioł Pański papież przeprosił za swoje zachowanie. – Wiele razy tracimy cierpliwość. Mówię – przepraszam – za zły przykład wczoraj – oświadczył.

„Sytuacja jakich miliony”

Teraz do incydentu odniósł się na swoim Facebooku publicysta Tomasz Terlikowski.

„ Sam się zastanawiam o co ta burza. Kobieta, niespecjalnie roztropnie, zaczęła ciągnąć Papieża za rękę, on się zdenerwował, powiedział jej kilka - zapewne nieszczególnie miłych słów, trzepnął ją w rękę i poszedł wyraźnie zdenerwowany ” – napisał Terlikowski. „ Sytuacja jakich miliony w naszym życiu, ktoś nas wkurzył, my wybuchnęliśmy, a potem przepraszamy (bo warto odnotować, że papież przeprosił) ” – dodał.

Publicysta podkreślił, że szczególnie wiedząc jaki Franciszek ma temperament nie ma w tym nic dziwnego, ani zaskakującego. „ Chyba, że ktoś uważa papieża za jakiegoś nadczłowieka, pół-Boga, który nie ma emocji, jest chodzącą świętością. Tyle, że to podejście niekatolickie i niechrześcijańskie, zwyczajne pogaństwo ” – podkreślił Terlikowski.

