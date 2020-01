Lotnisko opublikowało listę zgubionych rzeczy. „Mąż” hitem spisu

East Midlands Airport położone jest w pobliżu Nottingham, Derby i Leicester. Obsługuje głównie tanie linie lotnicze Ryanair oraz easyJet i połączone jest także z kilkoma polskimi portami, a jednym z najczęstszych kierunków lotów z i do tego miejsca jest Wrocław. Bardzo prawdopodobne więc, że do tworzenia listy zagubionych rzeczy swoją rękę przyłożyli także podróżni z naszego kraju.

Na liście zawieruszonych przedmiotów znalazły się m.in. wałek do ciasta, glukometr, balkon do chodzenia, klimatyzator i zraszacz. Ktoś zostawił na lotnisku zestaw wiertarek i kluczy. Zgubiono też zabawkową wiertarkę Boscha, trójkąt ostrzegawczy do samochodu, kartę wędkarską i świecącego aniołka-latarnię.

Najdziwniejszym punktem na liście był oczywiście „mąż”. Jak potwierdził rzecznik lotniska, jedna z pasażerek dopiero dobrą chwilę po zajęciu swojego miejsca w samolocie przypomniała sobie o pozostawionym małżonku. Podniesiony przez nią alarm sprawił, że ruszającą maszynę zawrócono, a na mężczyznę zaczekano.

