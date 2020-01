Poćwiartowane szczątki mężczyzny zidentyfikowane. To bandyta ostatni raz widziany 100 lat temu

We wtorek 31 grudnia, szeryf amerykańskiego hrabstwa Clark Bart May potwierdził, że znalezione w jaskini Buffalo niedaleko Dubois w stanie Idaho należą do Josepha Henry’ego Lovelessa, znanego w okolicy bandyty, który został skazany za zamordowanie swojej żony siekierą i uciekł z więzienia w 1916 roku. Od tamtej pory słuch o nim zaginął.

Na bezgłowy tors mężczyzny w 1979 roku natrafiła rodzina poszukująca w jaskini w Idaho zabytkowych grotów strzał. Były owinięte płótnem i pochowane w płytkim grobie. W 1991 roku inna kobieta znalazła w jaskini zmumifikowaną rękę.

Przez lata lokalni śledczy starali się ustalić tożsamość mężczyzny. Na pomoc ruszyli im naukowcy. Na podstawie pierwszych badań nie udało się ustalić tożsamości mężczyzny, stwierdzono jedynie, że w chwili śmierci miał ok. 40 lat, był pochodzenia europejskiego, a jego ciało znajdowało się w jaskini co najmniej 6 miesięcy, ale mogło tam być nawet 10 lat, a może o wiele więcej.

Jednak po latach nie zapomniano o sprawie. Na początku 2019 roku powrócono do niej z wykorzystaniem najnowszej technologii DNA. Za pomocą badań DNA i dokładnej kwerendy archiwalnej, dzięki której wskazano potencjalnych kandydatów, ustalono, że bezgłowe szczątki należą do Josepha Henry'ego Lovelessa, znanego także pod imieniem Walt Cairns.

Mężczyzna urodził się 3 grudnia 1870 roku na Terytorium Utah w rodzinie amerykańskich pionierów. Pierwsza żona się z nim rozwiodła. Mniej więcej w tym czasie mężczyzna został przywódcą grupy bandytów w Idaho.

W 1916 roku mężczyzna zamordował swoją drugą żonę, Agnes Octavię Caldwell Loveless. 18 maja 1916 r. uciekł z więzienia. Wydano za nim list gończy. Co ciekawe, na liście gończym wystawionym za nim pod imieniem Walta Cairnsa jest opisany jako noszący to samo ubranie, w którym został po ponad 60 latach znaleziony. Dlatego też śledczy podejrzewają, że zginął w 1916 roku.

Mimo ustalenia tożsamości mężczyzny, biuro szeryfa hrabstwa Clark nie zamyka sprawy. Wciąż nie wiadomo kto i dlaczego zabił Josepha Henry’ego Lovelessa. Jego potomkowie i dalecy krewni nie byli świadomi przeszłości swojego przodka, dlatego ustalenie tożsamości mordercy jest bardzo mało prawdopodobne.

