Napastował kobietę na klatce schodowej. Lubelska policja prosi o pomoc w poszukiwaniach

Komisariat IV Policji w Lublinie prowadzi sprawę dotyczącą doprowadzenia poddania się innej czynności seksualnej. Do tego przestępstwa doszło 5 grudnia ubiegłego roku na osiedlu LSM.

Jak wynikało z przyjętego zgłoszenia, mieszkanka Lublina podczas powrotu do miejsca zamieszkania została zaczepiona przed wejściem do klatki schodowej przez nieznanego mężczyznę, który wszedł za nią do bloku. Kiedy próbował dopuścić się wobec niej innej czynności seksualnej, pokrzywdzona odepchnęła mężczyznę. Wtedy sprawca uciekł.

Jak ustalili policjanci, sprawca przestępstwa ubrany był w czarną kurtkę zimową, ciemne spodnie i ciemne buty, na głowie miał ciemną czapkę.

Prośba o kontakt

Ktokolwiek rozpoznaje tego mężczyznę, proszony jest o kontakt z KP IV w Lublinie przy ul. Tomasza Zana 45, dzwoniąc pod nr tel. (81) 535 48 00 lub tel. alarmowy 112. Policja zapewnia anonimowość.

