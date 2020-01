Pies uratował niedoszłego samobójcę. Zepchnął go z torów tuż przed nadjeżdżającym pociągiem

Do zdarzenia doszło 1 stycznia około godz. 21:00 na przejeździe kolejowym w miejscowości Chełm. Z odległości około 200 metrów funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei zauważyli stojącego na torach mężczyznę, ubranego jedynie w koszulę. Z oddali słychać było już nadjeżdżający pociąg. Mężczyzna nie reagował na polecenia funkcjonariuszy, wzywających go do zejścia z torów.

Ponieważ mężczyzna znajdował się w znacznej odległości od patrolu SOK, funkcjonariusz podjął błyskawiczną decyzję o użyciu psa służbowego, który w ostatniej chwili zepchnął niedoszłego samobójcę z torów tuż przed nadjeżdżającym pociągiem. Uratowany przez psa służbowego SOK desperat to 24-letni mieszkaniec Chełma. Obecnie przebywa pod opieką lekarzy.

