Sołtys bił konkubinę krzesłem, uderzał ją w twarz. Wstrząsające nagranie pokazała TVP

Jak dowiadujemy się z programu „Alarm!”, do pobicia doszło na imprezie urodzinowej matki sołtysa, w okresie przedświątecznym. Powodem do awantury miał być pomysł Janusza Cz., by po alkoholu wsiadać za kierownicę, czemu sprzeciwiła się jego konkubina. Na nagraniach udostępnionych w sieci widzimy, jak kobieta rzuca w pijanego męża talerzami, a ten wyzywa ją i okłada po twarzy pięścią. W pewnym momencie chwyta też za krzesło i uderza ją w głowę.

Oprócz skandalicznego zachowania pijanego sołtysa, uwagę zwraca też całkowita bierność znajdujących się na sali świadków. Uprzedzamy, że prezentowane poniżej nagrania są wyjątkowo wulgarne i przedstawiają wstrząsające sceny przemocy.

Sołtys Naczysławek miał już okazję skomentować swoje zachowanie. Przyznał się, że pobił partnerkę, jednak nie wydawał się szczególnie wstrząśnięty tym faktem. – Jest mi wstyd, przyznaję się do wszystkiego i koniec. Było, minęło i koniec – mówił pytany przez TVP.

Zgodnie z oczekiwaniami, sołtys ustąpił z zajmowanego stanowiska. Oświadczenie w tej sprawie wydał wójt gminy Reńska Wieś Tomasz Kandziora. „W związku z nagannym zachowaniem sołtysa sołectwa Naczysławki podczas prywatnej imprezy rodzinnej, zarejestrowanym i upublicznionym w sieci internet, w imieniu swoim i naszej społeczności gminnej wyrażam swoje głębokie oburzenie i słowa potępienia wobec takiego zachowania. Zachowanie takie nie przystoi zarówno osobie sprawującej funkcję publiczną, jak i w ogóle człowiekowi jako takiemu. Po przeprowadzeniu z sołtysem rozmowy, złożył on dziś rezygnację z pełnionej funkcji” – pisał Kandzior.

„Było, minęło i koniec”? Niekoniecznie

Jak zapewniała rzeczniczka lokalnej policji Magdalena Nakoneczna w rozmowie z Radiem Opole, w tej sprawie prowadzone jest także policyjne dochodzenie. – Po uzyskaniu tego nagrania z urzędu, od razu zostały wszczęte czynności sprawdzające. Funkcjonariusze ustalili osoby, które są na tym nagraniu. Teraz ustalają wszystkie okoliczności związane z tym zdarzeniem – mówiła. Nowy sołtys Naczysławek wybrany zostanie 5 stycznia.

