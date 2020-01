Dwie nowe rasy psów uznane przez American Kennel Club. Bardzo się od siebie różnią

American Kennel Club to organizacja kynologiczna ze Stanów Zjednoczonych, która zajmuje się promowaniem hodowli psów rasowych. Oprócz tego organizuje wystawy psów z najbardziej prestiżową coroczną Westminster Kennel Club Dog Show. Kilka dni temu American Kennel Club ogłosił, że dwie nowe rasy – barbet i dogo Argentino – dołączą do listy już uznanych.

Barbet i dog argentyński



Inteligentne, przyjazne z mięciutką, kręconą sierścią – w ten sposób AKC opisuje przedstawicieli rasy barbet. Psy te ważą maksymalnie 28 kilogramów i osiągają zazwyczaj około 53-65 cm wysokości. Jeżeli chodzi o usposobienie tych czworonogów uwielbiają one spędzać czas ze swoimi właścicielami i bardzo się do nich przywiązują. Rasa dogo Argentino, jak sama nazwa wskazuje, pochodzi z Argentyny. Dogi argentyńskie są pewne siebie, odważne, a także bardzo lojalne. Zwierzęta te osiągają wagę do 45 kilogramów, a wysokość do 68 cm. Obejrzyjcie naszą galerię i zobaczcie, jak bardzo przedstawiciele obu ras się od siebie różnią.

Jak podaje CNN, łącznie z barbetami i dogami argentyńskimi American Kennel Club uznał dotychczas 195 ras psów.

