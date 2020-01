Polskie gwiazdy podjęły wyzwanie na nowy rok. Zmniejszają liczbę ubrań w szafie

Oglądaliście dokument „Minimalism” na Netfliksie? Jeśli chcecie w miarę szybko zrozumieć, dlaczego nie warto co weekend jeździć na zakupy i trzymać w domu setek par butów, to polecamy wam właśnie tę produkcję. Jeżeli jednak ktoś uświadomił wam już plusy i minusy kompulsywnego kupowania, to z pewnością ucieszy was informacja o noworocznym postanowieniu sporej grupy polskich celebrytów. W tym roku, zamiast w nieskończoność gromadzić nowe ubrania, albo po prostu wyrzucać je do kosza, spróbują dać im drugie życie.

Z tego co widzieliśmy na Instagramie, pomóc ma im jakaś aplikacja, ale nie oszukujmy się – to samo zrobić możecie bez żadnych gadżetów. Na ulicach chyba każdego polskiego miasta znajdziecie kontenery, do których wrzucać można stare czy niepotrzebne ubrania. Na pewno macie też znajomych, którzy ucieszyliby się z dodatkowej sukienki czy kurtki, kiedy u was uginają się wieszaki. A jeśli macie w sobie dość samozaparcia, możecie podjąć prawdziwe wyzwanie i przestać kupować ubrania przez całe 12 miesięcy. Zbojkotować tzw. „fast fashion”, czyli niszczący środowisko pomysł przemysłu modowego, zmuszający nas do nieustannych zakupów. Gwarantujemy – na pewno na tym nie stracicie.

A teraz zupełnie o czymś innym



Oglądałem któregoś razu program w Ameryce kręcony. Ludzie tonęli w stertach ubrań



Tu powstaje moja piękna, nowa garderoba



Moi drodzy! Angażuje się w kolejna akcje charytatywna



Czy zdajecie sobie sprawę



Kochani ????Jeśli chcecie przyłączyć się do fajnej akcji to gorąco zapraszam



Kochani! Dajmy drugie życie swoim ubraniom i zadbajmy o naszą planetę



Pora zabrać się za jesienne porządki?



Wiele z Was pyta mnie



Oto ja, próbująca porozumieć się z Izą z przyszłości



Bator



Boycott fast fashion= boycott broken system that uses natural resources whitout a limits



Dawanie drugiego życia ubraniom to super pomysł



Wybraliście już kreację na dzisiejszy wieczór?