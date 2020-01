Do tej pory policjanci na kebab musieli składać się we czterech. Od stycznia MSWiA podwyższyło normy

Do tego roku normy wyżywienia dla funkcjonariuszy oraz związane z tymi normami równoważniki pieniężne w zamian za wyżywienie dla policjantów, którzy pełnią w okresie zimowym służbę na świeżym powietrzu nie były podnoszone od 17 lat. Na problem niskiego ekwiwalentu, który na niewiele wystarcza zwracały uwagę policyjni związkowcy.

– [Dodatek wystarcza] na kebaba, jeśli zrzucą się cztery osoby, choć patrole są zazwyczaj dwuosobowe – mówił w listopadzie zeszłego roku Rafał Jabłoński, przewodniczący NSZZ Policjantów w rozmowie z „Gazetą Prawną”. – To, że w ogóle musimy o tym rozmawiać, jest równie żenujące jak wysokość ekwiwalentu. Zwłaszcza że już dwa lata temu, w 2017 r., w odpowiedzi na nasze oficjalne wystąpienie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji obiecywało, że zajmie się sprawą – dodawał.

Problem dostrzeżono w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji i normy wyżywienia dla funkcjonariuszy oraz związane z tymi normami równoważniki pieniężne w zamian za wyżywienie zostały od stycznia tego roku podniesione.

„ W odniesieniu do policjantów i funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy w okresie od 1 listopada do 31 marca pełnią służbę na wolnym powietrzu przez co najmniej 4 godziny dziennie, podwyższono normę wyżywienia przysługującą w naturze oraz równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie w naturze do 12 zł ” – podkreśla MSWiA w opublikowanym komunikacie. Oznacza to ponad czterokrotny wzrost tych stawek.

Oprócz tego równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie w naturze został podniesiony do następujących kwot: za normę wyżywienia szkolną – 18 zł, lotniczą – 22 zł, uzupełniającą – 7 zł. Zmiany objęły funkcjonariuszy wszystkich czterech służb MSWiA: Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa.

