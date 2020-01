Doktorant warszawskiej uczelni oskarżony o stalking i oczernianie pracodawcy

Mieszkaniec powiatu sochaczewskiego oskarżony jest o to, że w 2017 roku podszywał się pod fikcyjnych autorów, wysyłał do różnych instytucji nieprawdziwe informacje na temat kancelarii adwokackiej w której pracował. Spowodowało to, że jego pracodawca zobowiązany był do ciągłego wyjaśniania poruszanych w pismach treści.

32-latka, który miał dostęp do informacji objętych tajemnicą adwokacką, oskarżono również o to, że ujawnił dane osobowe oraz adresowe dwojga klientów kancelarii, wysyłając je do różnych instytucji państwowych. W poczcie elektronicznej wysłanej do instytucji sprawujących pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu adwokata, fałszywie oskarżył pracodawcę o przewinienie dyscyplinarne, którego ten w rzeczywistości nie popełnił, a także rozsyłał nieprawdziwe wiadomości na temat działalności zawodowej.

Mieszkaniec powiatu sochaczewskiego usłyszał zarzuty dotyczące stalkingu, ujawnienia informacji objętych tajemnicą adwokacką, fałszywe oskarżenie, a także tworzenia fikcyjnych tożsamości i wysyłania nieprawdziwych informacji. Za popełnione przestępstwa grozi mu do 3 lat więzienia.

