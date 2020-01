Celebryta promujący surwiwal zjadł młodego delfina. Internauci nie byli tym zachwyceni

Gary Golding to promotor specyficznej filozofii życiowej i instruktor surwiwalu, sztuki przetrwania. Jego przesłaniem może być tatuaż, który nosi na plecach: „Konsumuj tak niewiele, jak to tylko możliwe” (oraz mniejszym drukiem: „chodzi o kooperację, nie rywalizację” i „jestem tu dla dzieci i zwierząt tego świata”). Golding wystąpił w kilku odcinkach show „Naked And Afraid” na Dicrovery, a w mediach społecznościowych znany jest jako Tarzan Los Angeles.

Aby przetrwać w naturalnych warunkach, trzeba jeść to, co daje nam natura. Golding propaguje więc żywienie się m.in. mięsem padłych zwierząt. To właśnie nagranie, na którym kroi małego delfina, sprowokowało internautów do ożywionej dyskusji. Niektórzy pytają, czy jest to w ogóle legalne. W Stanach Zjednoczonych nie można bowiem zabijać, polować, ranić lub straszyć morskich ssaków. Zakazane jest także sprowadzanie z innych krajów mięsa zagrożonych gatunków, takich jak delfiny. Prawo nie zabrania jednak jedzenia takiego mięsa.

„Zjadłem małego delfina. Życie, które prowadzę, nie jest oszustwem i zdecydowanie nie jest reżyserowane. Jestem prawdziwy” podkreślał Golding w notce pod nagraniem, na którym wycina i smaży na przenośnym grillu organy i mięso delfina. Podkreślał też, że robi to, by mięso się nie zmarnowało. Legalność jego działalności to jedno. Aktywiści zajmujący się ochroną morskich gatunków przestrzegają jednak przed jedzeniem delfinów z innych powodów. Chodzi o rtęcicę, czyli zatrucie rtęcią. Dochodzi do niej m.in. poprzez spożywanie zanieczyszczonego pokarmu, co może spowodować uszkodzenie układu nerwowego czy układu hormonalnego.

