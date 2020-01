20 tysięcy chętnych na randkę z miliarderem. Polecą wokół Księżyca

Jeżeli jeszcze nie wiecie, to Yusaku Maezawa jest bardzo bogaty i trochę samotny. Właściwie to trudno tego nie wiedzieć, bo w ostatnim czasie jest również szalenie aktywny w mediach społecznościowych i robi wokół siebie mnóstwo szumu. Niedawno został rekordzistą na Twitterze, kiedy tysiącowi losowych osób zaoferował po milionie japońskich jenów. Oczywiście za retweety. Światowe media pisały też o nim przy okazji sprzedaży przez Elona Muska wycieczek na orbitę.

To właśnie w związku z tą podróżą Maezawa rozpoczął kompletowanie drużyny. Na pokład rakiety chce zabrać kilkoro artystów: malarza, fotografa, muzyka, reżysera, projektanta, architekta oraz swoją drugą połówkę. Problem w tym, że tej ostatniej jeszcze nie znalazł. Korzystając jednak z popularności i posiadanych zasobów, miliarder rozpoczął casting na to stanowisko. Jak zaznaczyliśmy wcześniej, do czwartku 15 stycznia w tej sprawie wpłynęło 20 tys. podań.

Chętne na egzotyczną przygodę kobiety oprócz informacji o sobie musiały też rozwiązać oryginalny test wielokrotnego wyboru. Agencja Reutera przytoczyła kilka przykładowych pytań, m.in. "Gdybyś leciała prywatnym odrzutowcem, gdzie byś się udała?" oraz "Gdyby Maezawa puścił bąka w twojej obecności, co byś powiedziała?".

Kim jest Yusaku Maezawa?

Yusaku Maezawa to urodzony w 1975 roku biznesmen, który pierwotnie grał w rockowym zespole Switch, dopiero później zajął się sprzedażą importowanych albumów muzycznych. Później stworzył sieć sklepów Zozotown oraz sklep internetowy tej samej marki. Światową sławę zyskał w momencie, gdy wykupił w filmie Elona Muska pierwszy lot pasażerski dookoła księżyca. SpaceX ma zrealizować tę nietypową wycieczkę około 2023 roku.

